RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 492493494495

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:00

Гарчка з СМСками не допомагає, максимум можна перевірити чи фінансовий номер не злетів. Часом допомагає перейти у режим польоту і назад, послухати баланс за рахунком, трапляється, що телефон випадає з мережі і повідомлення не надходять. Загалом, Жлобус найбільш проблемний у плані СМС з усіх, ким користуюсь - увесь час доводиться довго чекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3281
З нами з: 18.08.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 424 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06

  ruvex написав:
  Alex_TT написав:Круто, а что ж делать то? Чувствую, для шарика эта проблема неподьемна :)

Может зависит от вида телефона с фин. номером и подключении к интернету?
На ГЛ пробовали звонить? Это иногда бывает полезным в независимости от наших мнений.


Все пробовал, разные компы и инеты. Позвонил, сказали может глюк, могут отключить смс. Пока решил подождать до завтра, может что-то перебутится и наладится
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 10.01.13
Подякував: 103 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09

  mustbe написав:По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.


Да, в курсе такого. По таймауту пробовал еще - тишина. СМС на телефон ходят нормально, проверял. Подожду до завтра. Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается. Вчера и на той неделе все было гуд :)
Alex_TT
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 10.01.13
Подякував: 103 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 21:16

  Alex_TT написав:Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается

Тормоза Шарика не зависят от чьих-то депозитов.
Они просто юзают более дешёвый (а значит - медленный) канал
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 27.12.17
Подякував: 50 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44

  Alex_TT написав:
  mustbe написав:По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.


Да, в курсе такого. По таймауту пробовал еще - тишина. СМС на телефон ходят нормально, проверял. Подожду до завтра. Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается. Вчера и на той неделе все было гуд :)


С депо, если собрались забирать, то нужно было отзвониться ранее или отменить пролонгацию. Сам таким образом пропустил пролонгацию, хорошо не большой срок.
Пенс
Аватар користувача
 
Повідомлень: 223
З нами з: 04.09.15
Подякував: 198 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 чер, 2019 23:07

Re: Банк Глобус

була нормальна зведена таблиця депозитів. поламали :mrgreen:
і переформатували. лєнь вираховувати, що намутили
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3220
З нами з: 07.12.10
Подякував: 10 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 492493494495
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, mephala, solomia, V2 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1240, 1241, 1242
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12415 1782853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 22:36
Flamingo
Місто Банк 1 ... 56, 57, 58
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
577 116830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 22:33
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7198, 7199, 7200
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71997 8714904
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 чер, 2019 21:44
Олег1964

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.