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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 чер, 2019 21:00
Гарчка з СМСками не допомагає, максимум можна перевірити чи фінансовий номер не злетів. Часом допомагає перейти у режим польоту і назад, послухати баланс за рахунком, трапляється, що телефон випадає з мережі і повідомлення не надходять. Загалом, Жлобус найбільш проблемний у плані СМС з усіх, ким користуюсь - увесь час доводиться довго чекати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:06
ruvex написав: Alex_TT написав:
Круто, а что ж делать то? Чувствую, для шарика эта проблема неподьемна
Может зависит от вида телефона с фин. номером и подключении к интернету?
На ГЛ пробовали звонить? Это иногда бывает полезным в независимости от наших мнений.
Все пробовал, разные компы и инеты. Позвонил, сказали может глюк, могут отключить смс. Пока решил подождать до завтра, может что-то перебутится и наладится
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:09
mustbe написав:
По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.
Да, в курсе такого. По таймауту пробовал еще - тишина. СМС на телефон ходят нормально, проверял. Подожду до завтра. Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается. Вчера и на той неделе все было гуд
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Додано: Пон 10 чер, 2019 21:16
Alex_TT написав:
Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается
Тормоза Шарика не зависят от чьих-то депозитов.
Они просто юзают более дешёвый (а значит - медленный) канал
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Додано: Пон 10 чер, 2019 22:44
Alex_TT написав: mustbe написав:
По личным наблюдениям:
смски от Шарика идут секунд на 30-60 дольше, чем от большинства других банков, которыми я пользуюсь.
Да, в курсе такого. По таймауту пробовал еще - тишина. СМС на телефон ходят нормально, проверял. Подожду до завтра. Настораживает, что как раз завтра депо заканчивается. Вчера и на той неделе все было гуд
С депо, если собрались забирать, то нужно было отзвониться ранее или отменить пролонгацию. Сам таким образом пропустил пролонгацию, хорошо не большой срок.
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Додано: Пон 10 чер, 2019 23:07
була нормальна зведена таблиця депозитів. поламали
і переформатували. лєнь вираховувати, що намутили
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Додано: Вів 11 чер, 2019 10:43
Коллеги, а как Вайбер подключить от Глобуса, чтобы ОТП сюда приходил? Номер телефона какой-то нужно забить в книгу или что сделать? Подскажите пожалуйста. СМС пока побороть так и не смогли
О, Вайбер вроде заработал на движение по карте и 3дсек, но не на пароли в ИБ
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Додано: Вів 11 чер, 2019 15:45
Alex_TT написав:
СМС пока побороть так и не смогли
На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?
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Додано: Вів 11 чер, 2019 19:18
ruvex написав: Alex_TT написав:
СМС пока побороть так и не смогли
На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?
Да, на кнопочный приходит
Ставлю в смарт - не приходит. Переключаю в 2G симку - все равно не приходит. Такие дела....
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