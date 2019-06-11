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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:14
Alex_TT написав: ruvex написав: Alex_TT написав:
СМС пока побороть так и не смогли
На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?
Да, на кнопочный приходит
Ставлю в смарт - не приходит. Переключаю в 2G симку - все равно не приходит. Такие дела....
Перевіряйте чорний список.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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