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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:14

  Alex_TT написав:
  ruvex написав:
  Alex_TT написав: СМС пока побороть так и не смогли :(

На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?


Да, на кнопочный приходит :) Ставлю в смарт - не приходит. Переключаю в 2G симку - все равно не приходит. Такие дела....

Перевіряйте чорний список.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3284
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  #<1 ... 493494495496
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