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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 493494495496

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 21:14

  Alex_TT написав:
  ruvex написав:
  Alex_TT написав: СМС пока побороть так и не смогли :(

На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?


Да, на кнопочный приходит :) Ставлю в смарт - не приходит. Переключаю в 2G симку - все равно не приходит. Такие дела....

Перевіряйте чорний список.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3285
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:30

Re: Банк Глобус

klug написав:
  Alex_TT написав:
  ruvex написав:[quote="4684018:Alex_TT"] СМС пока побороть так и не смогли :(

На обычный кнопочный симку ставить не пробовали?


Да, на кнопочный приходит :) Ставлю в смарт - не приходит. Переключаю в 2G симку - все равно не приходит. Такие дела....

Перевіряйте чорний список.[/quote]У меня нет чёрного списка. Ждал 30 мин, нажимал повторить ( 3d) , паралельно читал форум. И о чудо- в вайбере без звука сообщения появилось предложение подписки на Глобус. Теперь 3D приходят в Вайбер. Пароль входа в ИБ в основном в СМС. Один раз пришло в Вайбер. Операции- Вайбер. Смена лимитов- СМС.
Все сделал. Но немного напрягает..
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 22:51

Re: Банк Глобус

  lel написав:У меня нет чёрного списка.

Що це за смарт без чорного списку, на Ubuntu touch? Шукайте краще, те, що ви про нього не знаєте, ще не означає, що його немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 18.08.14
Подякував: 175 раз.
Подякували: 424 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:02

Re: Банк Глобус

klug написав:
  lel написав:У меня нет чёрного списка.

Що це за смарт без чорного списку, на Ubuntu touch? Шукайте краще, те, що ви про нього не знаєте, ще не означає, що його немає.
Сам не создавал. А где искать?
Андроид 4.4.2.
Пока все с Шариком получилось.
Отправляют сообщения просто куда попало.
lel
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 10.12.13
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:19

lel
У меня ни разу не было попыток отправки в Viber. Всегда только обычные СМС.

P.S. Где вы такие смарты 5-летней давности умудряетесь находить? :shock:
Старая и неподдерживаемая система - наверняка поэтому и косячит... :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2019 23:32

Re: Банк Глобус

Может и это , а может и плохой интернет. Приват тоже перестал отправлять пуши в моб. приложение. Приходится заходить в П24 и там искать.
Родственники отдают все старые смарты. Жалко выкинуть- работают нормально. Уже на подходе с Андроидом 5.0 и выше.. Побили экраны.
lel
 
Повідомлень: 2185
З нами з: 10.12.13
Подякував: 922 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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