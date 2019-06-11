Перевіряйте чорний список.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2019 21:14
Перевіряйте чорний список.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:30
Re: Банк Глобус
Перевіряйте чорний список.[/quote]У меня нет чёрного списка. Ждал 30 мин, нажимал повторить ( 3d) , паралельно читал форум. И о чудо- в вайбере без звука сообщения появилось предложение подписки на Глобус. Теперь 3D приходят в Вайбер. Пароль входа в ИБ в основном в СМС. Один раз пришло в Вайбер. Операции- Вайбер. Смена лимитов- СМС.
Все сделал. Но немного напрягает..
Додано: Вів 11 чер, 2019 22:51
Re: Банк Глобус
Що це за смарт без чорного списку, на Ubuntu touch? Шукайте краще, те, що ви про нього не знаєте, ще не означає, що його немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:02
Re: Банк Глобус
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:19
lel
У меня ни разу не было попыток отправки в Viber. Всегда только обычные СМС.
P.S. Где вы такие смарты 5-летней давности умудряетесь находить?
Старая и неподдерживаемая система - наверняка поэтому и косячит...
Додано: Вів 11 чер, 2019 23:32
Re: Банк Глобус
Может и это , а может и плохой интернет. Приват тоже перестал отправлять пуши в моб. приложение. Приходится заходить в П24 и там искать.
Родственники отдают все старые смарты. Жалко выкинуть- работают нормально. Уже на подходе с Андроидом 5.0 и выше.. Побили экраны.
Додано: Сер 12 чер, 2019 01:19
Більше залежить від оболонки, ніж від версії Андроїда. Або шукайте меню безпосередньо у додатку дзвінків, у додатку СМС або у Налаштуваннях щось на кшталт "налаштування викликів". З того, що ви описуєте, більше все схоже на фільтрацію: або дуже "розумна" оболонка вирішила, що ОТР від Жлобуса - спам, або фільтрує якийсь додаток.
Троля на годуйте, Huawei незабаром лише від китайських банків буде СМС отримувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
|