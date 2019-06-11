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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 494495496497

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:30

  mephala написав:а как понимать что на минфине у глобуса указано в ставка 18% на год по акции а на сайте банка 17,5% ?

Програма лояльності для пенсіонерів
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:35

  Квесторе_поверніться написав:
  mephala написав:а как понимать что на минфине у глобуса указано в ставка 18% на год по акции а на сайте банка 17,5% ?

Програма лояльності для пенсіонерів

Фарс теж пенсів під 18% балує.
В Фарса пенси від 55 років. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:39

І Львівські Швейцари пенсів під 18% балують. Стовпова банка.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:41

Глобус обновил сайт, ничего себе :)
Изменений правда не много
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:43

  Вкладчик1234 написав:Глобус обновил сайт, ничего себе :)
Изменений правда не много

Таблицю депоставок знайшли?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:50

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Глобус обновил сайт, ничего себе :)
Изменений правда не много

Таблицю депоставок знайшли?

Нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:51

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Глобус обновил сайт, ничего себе :)
Изменений правда не много

Таблицю депоставок знайшли?


хотел посм.ставки. теперь надо юзать под каждый вклад. общей таблицы - нет.
горячка тоже сказала - юзайте, таблицы общей с процентными ставками на сайте нет.
пипец. :twisted:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Сер 12 чер, 2019 16:54

Хипстеры-смузихлёбы на гиробордах и тут диверсию устроили :)
(это про сайт)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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