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Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:26
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Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:46
а что у них за акция по деп. до 18% годовых?
где условия и на какой срок распространяется?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57
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