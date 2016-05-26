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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:26

Похоже нас читают :)
Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:46

а что у них за акция по деп. до 18% годовых?
где условия и на какой срок распространяется? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:Похоже нас читают :)
Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf

только прикрутили ставки в пдф которые отличаются от их же калькулятора.
в калькуляторе 100К на 366 дней дает 18%
в пдф эта же сумма на этот же срок будет 17%
mephala
 
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