Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 13 чер, 2019 20:26
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Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:46
а что у них за акция по деп. до 18% годовых?
где условия и на какой срок распространяется?
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57
Вкладчик1234 написав:
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Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
только прикрутили ставки в пдф которые отличаются от их же калькулятора.
в калькуляторе 100К на 366 дней дает 18%
в пдф эта же сумма на этот же срок будет 17%
mephala
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Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:46
Игорь Алексеевич эта акция была до 13.06
green
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Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:33
Інформуємо Васщо з 01.07.2019 р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення щодо змісту та форми тарифних планів: «БЮДЖЕТНАКАРТКА», «ДЕПОЗИТНА КАРТКА», «ЕЛІТНИЙ», «КАРТА ГЕРОЯ», «Партнерська картка», «Преміальна карта», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «Відсоточка+», «ВІДСОТОЧКА», «ЗАПАСОЧКА», «Зарплатна картка» «Зарплатна картка_New+», «Бізнес карта», «ЮНАЦЬКА КАРТКА», на банківські операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС».
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf
casper12
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