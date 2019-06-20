Інформуємо Васщо з 01.07.2019 р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення щодо змісту та форми тарифних планів: «БЮДЖЕТНАКАРТКА», «ДЕПОЗИТНА КАРТКА», «ЕЛІТНИЙ», «КАРТА ГЕРОЯ», «Партнерська картка», «Преміальна карта», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «Відсоточка+», «ВІДСОТОЧКА», «ЗАПАСОЧКА», «Зарплатна картка» «Зарплатна картка_New+», «Бізнес карта», «ЮНАЦЬКА КАРТКА», на банківські операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС».
Інформуємо Васщо з 01.07.2019 р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення щодо змісту та форми тарифних планів: «БЮДЖЕТНАКАРТКА», «ДЕПОЗИТНА КАРТКА», «ЕЛІТНИЙ», «КАРТА ГЕРОЯ», «Партнерська картка», «Преміальна карта», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «Відсоточка+», «ВІДСОТОЧКА», «ЗАПАСОЧКА», «Зарплатна картка» «Зарплатна картка_New+», «Бізнес карта», «ЮНАЦЬКА КАРТКА», на банківські операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС».
curiousobro написав:СМС теперь 7 грн (было 5) Выписка по электронке 15 грн (было 3) СЕП стал 0.2% мин 10 (было 0.1% мин 4, макс 200)
+ Зняття готівки з В+ 1%+10 грн(було 1%+2 грн) % на залишок без змін
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
lubopytnaya написав:В списке перемен не указан тарифный план "Миттєва картка" Он без изменений?
Також, 01.07.2019р. тарифний план «Миттєва картка» вважається таким, що втратив чинність. Переведення існуючих клієнтів з тарифного плану «Миттєва картка» на обслуговування за тарифним планом «Стандартна картка» здійснюється за наступним порядком: картки Мaestro Instant, відкриті на умовах тарифного плану «Миттєва картка», переходять на обслуговування на умовах пакету «БАЗОВИЙ» тарифного платну «Стандартна картка». За умови завершення терміну дії картки, які обслуговувались на умовах Пакету «БАЗОВИЙ», клас яких не відповідає класу карток, передбачений Пакетом «БАЗОВИЙ», підлягають перевипуску на картку відповідного класу для пакету «БАЗОВИЙ».
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.