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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 495496497498

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:26

Похоже нас читают :)
Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:46

а что у них за акция по деп. до 18% годовых?
где условия и на какой срок распространяется? :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 чер, 2019 20:57

  Вкладчик1234 написав:Похоже нас читают :)
Появилась ссылка на табличку со ставками по депозитам, в .pdf

только прикрутили ставки в пдф которые отличаются от их же калькулятора.
в калькуляторе 100К на 366 дней дает 18%
в пдф эта же сумма на этот же срок будет 17%
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2019 10:46

Игорь Алексеевич эта акция была до 13.06
green
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:33

Інформуємо Васщо з 01.07.2019 р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення щодо змісту та форми тарифних планів: «БЮДЖЕТНАКАРТКА», «ДЕПОЗИТНА КАРТКА», «ЕЛІТНИЙ», «КАРТА ГЕРОЯ», «Партнерська картка», «Преміальна карта», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «Відсоточка+», «ВІДСОТОЧКА», «ЗАПАСОЧКА», «Зарплатна картка» «Зарплатна картка_New+», «Бізнес карта», «ЮНАЦЬКА КАРТКА», на банківські операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС».


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:43

  casper12 написав:
Інформуємо Васщо з 01.07.2019 р, керуючись пунктом 6.1. Договору на відкриття поточного рахунку та обслуговування платіжної картки АТ «КБ «ГЛОБУС» (для фізичних осіб), АТ «КБ «ГЛОБУС» вносить зміни та доповнення щодо змісту та форми тарифних планів: «БЮДЖЕТНАКАРТКА», «ДЕПОЗИТНА КАРТКА», «ЕЛІТНИЙ», «КАРТА ГЕРОЯ», «Партнерська картка», «Преміальна карта», «СТАНДАРТНА КАРТКА», «Відсоточка+», «ВІДСОТОЧКА», «ЗАПАСОЧКА», «Зарплатна картка» «Зарплатна картка_New+», «Бізнес карта», «ЮНАЦЬКА КАРТКА», на банківські операції та послуги з використанням платіжних карток для клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС».


https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B8.pdf


СМС теперь 7 грн (было 5)
Выписка по электронке 15 грн (было 3)
СЕП стал 0.2% мин 10 (было 0.1% мин 4, макс 200)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 11:53

Re: Банк Глобус

  curiousobro написав:СМС теперь 7 грн (было 5)
Выписка по электронке 15 грн (было 3)
СЕП стал 0.2% мин 10 (было 0.1% мин 4, макс 200)

+ Зняття готівки з В+ 1%+10 грн(було 1%+2 грн)
% на залишок без змін
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:36

В списке перемен не указан тарифный план "Миттєва картка"
Он без изменений?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2019 12:39

  lubopytnaya написав:В списке перемен не указан тарифный план "Миттєва картка"
Он без изменений?

Також, 01.07.2019р. тарифний план «Миттєва картка» вважається таким, що втратив чинність.
Переведення існуючих клієнтів з тарифного плану «Миттєва картка» на обслуговування за
тарифним планом «Стандартна картка» здійснюється за наступним порядком: картки Мaestro
Instant, відкриті на умовах тарифного плану «Миттєва картка», переходять на обслуговування на
умовах пакету «БАЗОВИЙ» тарифного платну «Стандартна картка». За умови завершення
терміну дії картки, які обслуговувались на умовах Пакету «БАЗОВИЙ», клас яких не відповідає
класу карток, передбачений Пакетом «БАЗОВИЙ», підлягають перевипуску на картку
відповідного класу для пакету «БАЗОВИЙ».
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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