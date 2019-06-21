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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:13

смс в 7 грн по В+ я понимаю, но ввели смс по депозитным картам 7 грн (ранее не было) и отключить нельзя :!:
п. 2.1
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B0.pdf

можно ли назвать адекватными авторов этих изменений?
Депозит на 900 дней с выплатой в конце и плати каждый месяц 7 грн просто за карту? При этом, бесплатный простор максимум на 2 года, а МК на 3 года, но за 150 грн... По сути - это комиссия за вывод, если не хочешь/не получается ехать в отделение в день окончания...
Они действительно в это верят? :mrgreen:
Ну-ну :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:05

до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:54

  casper12 написав:до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:

Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:18

  clientage написав:
  casper12 написав:до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:

Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши :mrgreen:

І на Відсоточці (без плюса) СМС буде не 80 коп за штуку а 7 грн в місяць.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:55

я б не проти і у вайбер отримувати, якщо б глобус розділив канали доставки повідомлень: смс - платні, вайбер - безкоштовні. :idea:
casper12
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Повідомлень: 960
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