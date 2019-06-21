можно ли назвать адекватными авторов этих изменений? Депозит на 900 дней с выплатой в конце и плати каждый месяц 7 грн просто за карту? При этом, бесплатный простор максимум на 2 года, а МК на 3 года, но за 150 грн... По сути - это комиссия за вывод, если не хочешь/не получается ехать в отделение в день окончания... Они действительно в это верят? Ну-ну
casper12 написав:до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв
Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши
І на Відсоточці (без плюса) СМС буде не 80 коп за штуку а 7 грн в місяць.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.