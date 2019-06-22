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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 496497498499

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 12:13

смс в 7 грн по В+ я понимаю, но ввели смс по депозитным картам 7 грн (ранее не было) и отключить нельзя :!:
п. 2.1
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B0.pdf

можно ли назвать адекватными авторов этих изменений?
Депозит на 900 дней с выплатой в конце и плати каждый месяц 7 грн просто за карту? При этом, бесплатный простор максимум на 2 года, а МК на 3 года, но за 150 грн... По сути - это комиссия за вывод, если не хочешь/не получается ехать в отделение в день окончания...
Они действительно в это верят? :mrgreen:
Ну-ну :wink:
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:05

до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 16:54

  casper12 написав:до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:

Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:18

  clientage написав:
  casper12 написав:до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв :evil:

Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши :mrgreen:

І на Відсоточці (без плюса) СМС буде не 80 коп за штуку а 7 грн в місяць.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 18:55

я б не проти і у вайбер отримувати, якщо б глобус розділив канали доставки повідомлень: смс - платні, вайбер - безкоштовні. :idea:
casper12
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 21:07

Re: Банк Глобус

Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 01:33

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:В списке перемен не указан тарифный план "Миттєва картка"
Он без изменений?

картки Мaestro Instant, відкриті на умовах тарифного плану «Миттєва картка», переходять на обслуговування на умовах пакету «БАЗОВИЙ» тарифного платну «Стандартна картка».

Так у этого тарифа "Базовый" комиссия за снятие наличных

2.6. Видача готівкових грошових коштів:
В установах та банкоматах АТ «КБ «ГЛОБУС» та банків-партнерів 1%+10 грн.

Т.е. бесплатно депозит не отдадут? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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