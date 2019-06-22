Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 12:13
смс в 7 грн по В+ я понимаю, но ввели смс по депозитным картам 7 грн (ранее не было) и отключить нельзя
п. 2.1
https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B0.pdf
можно ли назвать адекватными авторов этих изменений?
Депозит на 900 дней с выплатой в конце и плати каждый месяц 7 грн просто за карту? При этом, бесплатный простор максимум на 2 года, а МК на 3 года, но за 150 грн... По сути - это комиссия за вывод, если не хочешь/не получается ехать в отделение в день окончания...
Они действительно в это верят?
Ну-ну
la9
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Додано: Суб 22 чер, 2019 16:54
casper12 написав:
до того ж жлобус почав економити на смс і останнім часом надсилає їх у вайбер. Але плату підняв
Убейте его в вайбере тада будут СМСки приходить, и на 2грн.. красивши
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 22 чер, 2019 17:18
І на Відсоточці (без плюса) СМС буде не 80 коп за штуку а 7 грн в місяць.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 22 чер, 2019 21:07
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Нед 23 чер, 2019 01:33
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав:
В списке перемен не указан тарифный план "Миттєва картка"
Он без изменений?
картки Мaestro Instant, відкриті на умовах тарифного плану «Миттєва картка», переходять на обслуговування на умовах пакету «БАЗОВИЙ» тарифного платну «Стандартна картка».
Так у этого тарифа "Базовый" комиссия за снятие наличных
2.6. Видача готівкових грошових коштів:
В установах та банкоматах АТ «КБ «ГЛОБУС» та банків-партнерів 1%+10 грн.
Т.е. бесплатно депозит не отдадут?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: Нед 23 чер, 2019 05:34
ruvex написав:
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Нед 23 чер, 2019 06:39
vollena71 написав: ruvex написав:
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала
не ошибаетесь? Я сколько просил - нельзя, т.к. В+ - не депозитная карта...
la9
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Додано: Нед 23 чер, 2019 06:41
Когда уже прикрутятв интернет-банкинге открытие депозитов?
anikola13
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