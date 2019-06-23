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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:13
la9 написав:
Не ошибаетесь? .
нет
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vollena71
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Додано: Нед 23 чер, 2019 10:37
vollena71 написав: la9 написав:
Не ошибаетесь? .
нет
у меня тоже столбики на В+ прикручены.
в отделении пытались разубедить так как выдача в кассе платна но сказал что меня это не смущает и оформили.
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mephala
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Додано: Нед 23 чер, 2019 19:41
vollena71 написав: ruvex написав:
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала
Значит нужно избавляться от баласта.
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ruvex
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kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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