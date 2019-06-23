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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 497498499500

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:13

  la9 написав:Не ошибаетесь? .

нет
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vollena71
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:37

  vollena71 написав:
  la9 написав:Не ошибаетесь? .

нет

у меня тоже столбики на В+ прикручены.
в отделении пытались разубедить так как выдача в кассе платна но сказал что меня это не смущает и оформили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 19:41

  vollena71 написав:
  ruvex написав:Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?

у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала

Значит нужно избавляться от баласта.
Black Jack - White Business
ruvex
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  #<1 ... 497498499500
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