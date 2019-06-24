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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 чер, 2019 10:13
la9 написав:
Не ошибаетесь? .
нет
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vollena71
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Додано: Нед 23 чер, 2019 10:37
vollena71 написав: la9 написав:
Не ошибаетесь? .
нет
у меня тоже столбики на В+ прикручены.
в отделении пытались разубедить так как выдача в кассе платна но сказал что меня это не смущает и оформили.
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mephala
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Додано: Нед 23 чер, 2019 19:41
vollena71 написав: ruvex написав:
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала
От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.
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ruvex
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Додано: Нед 23 чер, 2019 23:03
ruvex написав: vollena71 написав: ruvex написав:
Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?
у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала
От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.
Я так розумію, що з Відсоточки+ не поповнюється депо і Депозитна картка тут якраз ставала у пригоді при поповненні стовпчиків. Чи я щось переплутав?
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klug
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Додано: Нед 23 чер, 2019 23:09
klug написав: ruvex написав:
От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.
Я так розумію, що з Відсоточки+ не поповнюється депо і Депозитна картка тут якраз ставала у пригоді при поповненні стовпчиків. Чи я щось переплутав?
Открывал/пополнял с В+. Депозитку дали после открытия депо, она тогда есть не просила.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 14:30
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:08
Квесторе_поверніться написав:
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
Может и в ИБ она уже видна стала?
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Додано: Пон 24 чер, 2019 15:10
Aps написав: Квесторе_поверніться написав:
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
Может и в ИБ она уже видна стала?
Ні. Не видно.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:08
Квесторе_поверніться написав:
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
С В+ - тоже
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