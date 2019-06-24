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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 10:13

  la9 написав:Не ошибаетесь? .

нет
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vollena71
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  vollena71 написав:
  la9 написав:Не ошибаетесь? .

нет

у меня тоже столбики на В+ прикручены.
в отделении пытались разубедить так как выдача в кассе платна но сказал что меня это не смущает и оформили.
mephala
 
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  vollena71 написав:
  ruvex написав:Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?

у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала

От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:03

  ruvex написав:
  vollena71 написав:
  ruvex написав:Открывать/перепривязать депозиты с выплатой на В+ никто не пробовал?

у меня депозиты с выплатой %% и тела на В+, и в прошлом и в этом году открывала

От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.

Я так розумію, що з Відсоточки+ не поповнюється депо і Депозитна картка тут якраз ставала у пригоді при поповненні стовпчиків. Чи я щось переплутав?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2019 23:09

  klug написав:
  ruvex написав:От балласта, который просто жрет средства, пора избавляться.

Я так розумію, що з Відсоточки+ не поповнюється депо і Депозитна картка тут якраз ставала у пригоді при поповненні стовпчиків. Чи я щось переплутав?

Открывал/пополнял с В+. Депозитку дали после открытия депо, она тогда есть не просила.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 14:30

При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:08

  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.


Может и в ИБ она уже видна стала?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 15:10

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.


Может и в ИБ она уже видна стала?

Ні. Не видно.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:08

  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.

С В+ - тоже
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:25

  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.

С В+ - тоже

Вы смогли отключить СМС на В+? Мне в отделении сегодня сказали, что это невозможно.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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