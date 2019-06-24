RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:40

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.

С В+ - тоже

Вы смогли отключить СМС на В+? Мне в отделении сегодня сказали, что это невозможно.

Остап умеет и вкл., и выкл.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3953
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 498499500501
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denim ND, kostya77, Nighthawk, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1267, 1268, 1269
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12684 1804662
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 21:13
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 7249, 7250, 7251
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72502 8754377
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 20:43
lel
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3454, 3455, 3456
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34555 4262980
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 чер, 2019 18:47
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.