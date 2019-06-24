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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 498499500501

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 20:40

  Фантом написав:
  mustbe написав:
  Квесторе_поверніться написав:При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.

С В+ - тоже

Вы смогли отключить СМС на В+? Мне в отделении сегодня сказали, что это невозможно.

Остап умеет и вкл., и выкл.
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3954
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55

Возможно ли перевести деньги с депозитки Простор на Видсоточку+? В отделении заверили, что можно, причем бесплатно, а на сайте инфа что невозможно. Кто прав?
tano
 
Повідомлень: 252
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Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:23

tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
keep
 
Повідомлень: 100
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27

  keep написав:tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.

Нужна регистрация в ИБ?
tano
 
Повідомлень: 252
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Подякували: 5 раз.
 
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  #<1 ... 498499500501
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