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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:40
Фантом написав: mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
С В+ - тоже
Вы смогли отключить СМС на В+? Мне в отделении сегодня сказали, что это невозможно.
Остап умеет и вкл., и выкл.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55
Возможно ли перевести деньги с депозитки Простор на Видсоточку+? В отделении заверили, что можно, причем бесплатно, а на сайте инфа что невозможно. Кто прав?
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tano
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:23
tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27
keep написав:tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
Нужна регистрация в ИБ?
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