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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 чер, 2019 20:40
Фантом написав: mustbe написав: Квесторе_поверніться написав:
При переказі П2П з Відсоточки (без+) з відключеним СМС пароль від УКркарт почав ходити...що є Ок.
С В+ - тоже
Вы смогли отключить СМС на В+? Мне в отделении сегодня сказали, что это невозможно.
Остап умеет и вкл., и выкл.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 10:55
Возможно ли перевести деньги с депозитки Простор на Видсоточку+? В отделении заверили, что можно, причем бесплатно, а на сайте инфа что невозможно. Кто прав?
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tano
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:23
tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 11:27
keep написав:tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
Нужна регистрация в ИБ?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 14:39
tano написав: keep написав:tano
пробуйте в ИБ - перевод между счетами.
Нужна регистрация в ИБ?
Разобрался.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:02
Любая карта (В+, депозитка) если отключить по ней услугу M-banking пропадает из ИБ?
СМС об отключении должна приходить?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 11:51
ruvex написав:
Любая карта (В+, депозитка) если отключить по ней услугу M-banking пропадает из ИБ?
СМС об отключении должна приходить?
Да. Да.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 22:37
С первого июля тарифы на видсоточку увеличиваются:
- М-Банкинг 7 грн/мес (было 5 грн/мес);
- снятие наличных 1% + 10 грн (было 1% + 2 грн);
- проверка баланса 3 грн (было 1 грн);
- выписки на электронку 15 грн (было 3 грн);
- смена ПИН 10 грн (было 2 грн);
- перевод на карты других банков 0.2% (мин 10 макс 2000 грн) (было 0.1% от 4 до 200 грн).
Ну и по мелочи
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NDV
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:28
% по проценточке сегодня ?
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demichh
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Додано: Чет 27 чер, 2019 13:38
demichh написав:
% по проценточке сегодня ?
Зашли в 9:36.
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