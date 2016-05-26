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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 14:43
NDV написав:
С первого июля тарифы на видсоточку увеличиваются:
- М-Банкинг 7 грн/мес (было 5 грн/мес);
- снятие наличных 1% + 10 грн (было 1% + 2 грн);
- проверка баланса 3 грн (было 1 грн);
- выписки на электронку 15 грн (было 3 грн);
- смена ПИН 10 грн (было 2 грн);
- перевод на карты других банков 0.2% (мин 10 макс 2000 грн) (было 0.1% от 4 до 200 грн).
Ну и по мелочи
прямо диктаторские тарифы!
Зарабатывайте
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Ромасик
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Додано: Чет 27 чер, 2019 17:16
Шота сегодня сэпы плохо зачисляются - с утра в 11 маленький платёжик зашёл и всё. Ни те 2-часовой аллы, ни те 13-ти часового немца - ничего нет. Зато последний поезд аллы немцу уже зашёл
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Кассандра
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Додано: Чет 27 чер, 2019 18:44
Кассандра перевірте залишок у іб. Я теж з алли відправляв, смс від глобуса досі немає, а в іб бачу, що суми зараховані.
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casper12
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:30
casper12
я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе
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Кассандра
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Додано: Чет 27 чер, 2019 19:35
Кассандра написав:casper12
я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе
проверяйте на вайбере по фин.номеру
никому не верю
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sens
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