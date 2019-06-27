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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 499500501502

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 14:43

  NDV написав:С первого июля тарифы на видсоточку увеличиваются:

- М-Банкинг 7 грн/мес (было 5 грн/мес);
- снятие наличных 1% + 10 грн (было 1% + 2 грн);
- проверка баланса 3 грн (было 1 грн);
- выписки на электронку 15 грн (было 3 грн);
- смена ПИН 10 грн (было 2 грн);
- перевод на карты других банков 0.2% (мин 10 макс 2000 грн) (было 0.1% от 4 до 200 грн).

Ну и по мелочи

прямо диктаторские тарифы! :lol:
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 17:16

Шота сегодня сэпы плохо зачисляются - с утра в 11 маленький платёжик зашёл и всё. Ни те 2-часовой аллы, ни те 13-ти часового немца - ничего нет. Зато последний поезд аллы немцу уже зашёл :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 18:44

Кассандра перевірте залишок у іб. Я теж з алли відправляв, смс від глобуса досі немає, а в іб бачу, що суми зараховані.
casper12
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:30

casper12 я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 19:35

  Кассандра написав:casper12 я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе :roll:
проверяйте на вайбере по фин.номеру
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:12

сегодня в глобус сэпов зашло поди поболе чем его уставный фонд ...
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IMPRINTER
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