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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21
vitaliian написав:
если с Відсоточки оформлять валютный депозит берут комиссию?
Можна уточнити?
1. Відсоточка валютна?
2. З відсоточка чи з відсоточки+?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40
Искатель написав: Кассандра написав:casper12
я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе
У меня было то же самое. Отправил немаленькую сумму из "Конкорда" еще до 16:00. Жду СМС-ку, жду - а ее нет. В Вайбере нет.
Вечером попадаю домой, бросаюсь к компу - остаток увеличился на сумму платежа. А сообщение так и не дошло в этот день.
Кстати, это первый раз такое, что сообщение не пришло...
Сегодня тоже дуже мляво сэпы зачисляют - первый поезд из аллы к немцу зашёл в 12:30, а до глобуса никак не дойдёт
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