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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 500501502503

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21

  vitaliian написав:если с Відсоточки оформлять валютный депозит берут комиссию?

Можна уточнити?
1. Відсоточка валютна?
2. З відсоточка чи з відсоточки+?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40

  Искатель написав:
  Кассандра написав:casper12 я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе :roll:

У меня было то же самое. Отправил немаленькую сумму из "Конкорда" еще до 16:00. Жду СМС-ку, жду - а ее нет. В Вайбере нет.
Вечером попадаю домой, бросаюсь к компу - остаток увеличился на сумму платежа. А сообщение так и не дошло в этот день.
Кстати, это первый раз такое, что сообщение не пришло...

Сегодня тоже дуже мляво сэпы зачисляют - первый поезд из аллы к немцу зашёл в 12:30, а до глобуса никак не дойдёт :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 21:56

У одного меня Видсоточка+ сегодня исчезла из ИБ, переместившись в категорию неактивных карт? А по СМС пришло сообщение через неделю прийти за новой картой в связи с окончанием срока действия текущей? :evil:

В мобильном приложении видна уже и новая карта - также в категории неактивных.
Востаннє редагувалось Vorlon в Пон 01 лип, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:01

  Vorlon написав:У одного меня Видсоточка сегодня исчезла из ИБ, переместившись в категорию неактивных карт? А по СМС пришло сообщение через неделю прийти за новой картой в связи с окончанием срока действия текущей? :evil:

В мобильном приложении видна уже и новая карта - также в категории неактивных.

Срок 09, подобного не наблюдаю.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:14

ruvex
Ну у меня срок - этот месяц. Но чтобы первого числа прямо... Такого не припомню в других банках совсем. Обескуражен :?
Vorlon
 
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господа а как понять какая у меня видсоточка + или без +? договоры ж глобус не дает ...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:19

IMPRINTER
Если абонплата есть 5 гривен - значит с плюсом.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:25

  Vorlon написав:IMPRINTER
Если абонплата есть 5 гривен - значит с плюсом.


5 грн. есть, но они вроде за смс а не за абон
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:29

IMPRINTER
Ну да - оно!
Vorlon
 
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