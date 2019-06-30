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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 13:21
vitaliian написав:
если с Відсоточки оформлять валютный депозит берут комиссию?
Можна уточнити?
1. Відсоточка валютна?
2. З відсоточка чи з відсоточки+?
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 01 лип, 2019 14:40
Искатель написав: Кассандра написав:casper12
я где-то в 18:30 проверила и остаток был уже увеличен, но смс нет до сих пор и поэтому как то не по себе
У меня было то же самое. Отправил немаленькую сумму из "Конкорда" еще до 16:00. Жду СМС-ку, жду - а ее нет. В Вайбере нет.
Вечером попадаю домой, бросаюсь к компу - остаток увеличился на сумму платежа. А сообщение так и не дошло в этот день.
Кстати, это первый раз такое, что сообщение не пришло...
Сегодня тоже дуже мляво сэпы зачисляют - первый поезд из аллы к немцу зашёл в 12:30, а до глобуса никак не дойдёт
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Кассандра
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Додано: Пон 01 лип, 2019 21:56
У одного меня Видсоточка+ сегодня исчезла из ИБ, переместившись в категорию неактивных карт? А по СМС пришло сообщение через неделю прийти за новой картой в связи с окончанием срока действия текущей?
В мобильном приложении видна уже и новая карта - также в категории неактивных.
Востаннє редагувалось Vorlon
в Пон 01 лип, 2019 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:01
Vorlon написав:
У одного меня Видсоточка сегодня исчезла из ИБ, переместившись в категорию неактивных карт? А по СМС пришло сообщение через неделю прийти за новой картой в связи с окончанием срока действия текущей?
В мобильном приложении видна уже и новая карта - также в категории неактивных.
Срок 09, подобного не наблюдаю.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:14
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Ну у меня срок - этот месяц. Но чтобы первого числа прямо... Такого не припомню в других банках совсем. Обескуражен
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:17
господа а как понять какая у меня видсоточка + или без +? договоры ж глобус не дает ...
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:19
IMPRINTER
Если абонплата есть 5 гривен - значит с плюсом.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:25
Vorlon написав:IMPRINTER
Если абонплата есть 5 гривен - значит с плюсом.
5 грн. есть, но они вроде за смс а не за абон
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:29
IMPRINTER
Ну да - оно!
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