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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 501502503504

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:44

mustbe

7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:45

mustbe
Нету! :twisted:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 22:46

  IMPRINTER написав:mustbe

7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО

ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:00

  mephala написав:
  IMPRINTER написав:mustbe

7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО

ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.


это произвол !
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:14

Угу, с меня тоже сегодня сняли 7.
Одна из немногих карт, за которые не жалко заплатить аж целых 7 грн
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:19

Re: Банк Глобус

IMPRINTER написав:
  mephala написав:ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.


это произвол !


В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:29

  Vorlon написав:ruvex
Ну у меня срок - этот месяц. Но чтобы первого числа прямо... Такого не припомню в других банках совсем. Обескуражен :?

В Альфе за два месяца, уже заказали и сообщили.
Black Jack - White Business
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 23:32

  Aps написав:
IMPRINTER написав:
  mephala написав:ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.


это произвол !


В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.


Раньше разве по другому было? По выписке, в месяц получения карты, снятие в тот же месяц. Не могли же снимать за предыдущий, значит было за текущий.
Сегодня тоже сняло 7 грн., кстати по версии ГЛ карта могла исчезать из-за изменений в тарифном.
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