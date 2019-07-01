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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лип, 2019 22:44
mustbe
7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:45
mustbe
Нету!
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Vorlon
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Додано: Пон 01 лип, 2019 22:46
IMPRINTER написав:mustbe
7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО
ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.
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mephala
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:00
mephala написав: IMPRINTER написав:mustbe
7 спишут 1 августа .. а сегодня списывали за июнь плату за смс, а июне действовали старые тарифы .ИМХО
ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.
это произвол !
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:14
Угу, с меня тоже сегодня сняли 7.
Одна из немногих карт, за которые не жалко заплатить аж целых 7 грн
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:19
IMPRINTER написав: mephala написав:
ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.
это произвол !
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
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Aps
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:29
Vorlon написав:ruvex
Ну у меня срок - этот месяц. Но чтобы первого числа прямо... Такого не припомню в других банках совсем. Обескуражен
В Альфе за два месяца, уже заказали и сообщили.
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Додано: Пон 01 лип, 2019 23:32
Aps написав: IMPRINTER написав: mephala написав:
ну не знаю. з мене 7 грн сьогодны списали.
это произвол !
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
Раньше разве по другому было? По выписке, в месяц получения карты, снятие в тот же месяц. Не могли же снимать за предыдущий, значит было за текущий.
Сегодня тоже сняло 7 грн., кстати по версии ГЛ карта могла исчезать из-за изменений в тарифном.
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