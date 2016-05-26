|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27
Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 8285
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 672 раз.
- Подякували: 1807 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
ruvex написав: Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2723
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 277 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6439
|1497954
|
|
|335
|38217
|
Вів 02 лип, 2019 20:31
sens
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|16232
|2306137
|
Вів 02 лип, 2019 19:59
KVV
|