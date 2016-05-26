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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27

  Aps написав: В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.

В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03

Re: Банк Глобус

ruvex написав:
  Aps написав: В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.

В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.


3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
Aps
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