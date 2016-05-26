В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
Re: Банк Глобус
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