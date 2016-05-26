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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27
Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
ruvex написав: Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
Aps написав: ruvex написав: Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
Списание стандартное.
03.06.19 Платеж клиента за SMS-обслуживание 980 -5,00
Платеж за SMS-обслуживание телефона
по счету 2620.... период
с 27.05.19 по 26.06.19
Дальше налог и ВЗ.
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