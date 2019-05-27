Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27
Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03
ruvex написав: Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
Aps
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Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14
Aps написав: ruvex написав: Aps написав:
В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.
В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
Списание стандартное.
03.06.19 Платеж клиента за SMS-обслуживание 980 -5,00
Платеж за SMS-обслуживание телефона по счету 2620.... период с 27.05.19 по 26.06.19
Дальше налог и ВЗ.
Black Jack - White Business
ruvex
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Подякував: 672 раз.
Подякували: 1807 раз.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:06
По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29
Квесторе_поверніться написав:
По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?
c 31.05 по 26.06 включительно
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vollena71
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Додано: Сер 03 лип, 2019 15:34
vollena71 написав: Квесторе_поверніться написав:
По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?
c 31.05 по 26.06 включительно
Ок. Дякую за підтвердження.
За Голос...наш голос Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 29194
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1473 раз.
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Додано: Сер 03 лип, 2019 19:51
ruvex написав:
Списание стандартное.
03.06.19 Платеж клиента за SMS-обслуживание 980 -5,00
Платеж за SMS-обслуживание телефона по счету 2620.... период с 27.05.19 по 26.06.19
Дальше налог и ВЗ.
Похоже в банке индивидуальный подход к клиенту даже по начислению за смс. )
Aps
Повідомлень: 2724
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Додано: Сер 03 лип, 2019 22:11
Aps написав:
Похоже в банке индивидуальный подход к клиенту даже по начислению за смс. )
Выходит, что так. Если не учитывать в одной из выписок присутствия или отсутствия каких то блудов.
Black Jack - White Business
ruvex
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Додано: Чет 04 лип, 2019 04:55
Vorlon написав:В мобильном приложении
На него есть ссылка на официальный сайте?
p.s. Знаю где оно в плей маркете.
Размер имеет значение.
2XL
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