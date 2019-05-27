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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 502503504505

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 20:27

  Aps написав: В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.

В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 21:03

Re: Банк Глобус

ruvex написав:
  Aps написав: В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.

В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.


3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2019 22:14

  Aps написав:
ruvex написав:
  Aps написав: В начале прошлого месяце сняли два раза и за май и за июнь. Перевели на предоплату.

В июне? Какого числа была двойное снятие? По выписке не вижу.


3--го. Только одно списание у вас или вообще не видите? Там выписка из трех блоков. Комиссия кажись в первом идёт.


Списание стандартное.
03.06.19 Платеж клиента за SMS-обслуживание 980 -5,00
Платеж за SMS-обслуживание телефона
по счету 2620.... период
с 27.05.19 по 26.06.19

Дальше налог и ВЗ.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:06

По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:29

  Квесторе_поверніться написав:По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?

c 31.05 по 26.06 включительно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 15:34

  vollena71 написав:
  Квесторе_поверніться написав:По В+ за червень2019 % нарахували за 27 днів?

c 31.05 по 26.06 включительно

Ок. Дякую за підтвердження.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 19:51

  ruvex написав:
Списание стандартное.
03.06.19 Платеж клиента за SMS-обслуживание 980 -5,00
Платеж за SMS-обслуживание телефона
по счету 2620.... период
с 27.05.19 по 26.06.19

Дальше налог и ВЗ.


Похоже в банке индивидуальный подход к клиенту даже по начислению за смс. )
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Aps
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Повідомлення Додано: Сер 03 лип, 2019 22:11

  Aps написав:Похоже в банке индивидуальный подход к клиенту даже по начислению за смс. )

Выходит, что так. Если не учитывать в одной из выписок присутствия или отсутствия каких то блудов. :shock:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 04:55

Re: Банк Глобус

Vorlon написав:В мобильном приложении


На него есть ссылка на официальный сайте?
p.s. Знаю где оно в плей маркете.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 08:41

  2XL написав:
Vorlon написав:В мобильном приложении


На него есть ссылка на официальный сайте?
p.s. Знаю где оно в плей маркете.

внизу страницы Интернет-Банкинг СКАЧАТЬ МОБИЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГА
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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