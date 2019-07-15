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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:31

1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?
KVV
 
Повідомлень: 115
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:37

  KVV написав:1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?

не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно
curiousobro
 
Повідомлень: 2169
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 305 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:51

  curiousobro написав:
  KVV написав:1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?

не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно

без комиссий со стороны Глобуса?
vitaliian
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Повідомлень: 2847
З нами з: 06.04.16
Подякував: 697 раз.
Подякували: 803 раз.
 
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  #<1 ... 503504505506
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