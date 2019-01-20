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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:31
1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)
По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?
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KVV
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:37
KVV написав:
1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)
По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?
не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно
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curiousobro
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:51
curiousobro написав: KVV написав:
1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)
По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?
не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно
без комиссий со стороны Глобуса?
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vitaliian
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59
vitaliian, без
curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
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KVV
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:52
KVV написав:vitaliian
, безcuriousobro
, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо
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curiousobro
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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