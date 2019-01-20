RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 503504505506

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:31

1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?
KVV
 
Повідомлень: 116
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:37

  KVV написав:1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?

не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно
curiousobro
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:51

  curiousobro написав:
  KVV написав:1. Моно->Запасочка(в додатку Моно)
2. Запасочка->Відсоточка+(в додатку W24)

По цій схемі кошти проведуться по В+ в цей же день?
Чи не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно?

не париться з отриманням Запасочки і юзати СЕП на В+ з Моно

без комиссий со стороны Глобуса?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 06.04.16
Подякував: 698 раз.
Подякували: 803 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:59

vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
KVV
 
Повідомлень: 116
З нами з: 29.11.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:52

  KVV написав:vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо
curiousobro
 
Повідомлень: 2170
З нами з: 21.07.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 305 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:25

Re: Банк Глобус

curiousobro написав:
  KVV написав:vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо


А в чем проблема при вводеТА сразу же погасить кредит?
alter
 
Повідомлень: 393
З нами з: 14.05.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:39

  alter написав:
curiousobro написав:
  KVV написав:vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо


А в чем проблема при вводеТА сразу же погасить кредит?

Расскажите это михайловцам)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3982
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 14:42

Re: Банк Глобус

guntherhouse777 написав:
  alter написав:
curiousobro написав:[quote="4707034:KVV"]vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо


А в чем проблема при вводеТА сразу же погасить кредит?

Расскажите это михайловцам)[/quote]

У меня в другом банке все прошло нормально, правда, это был овердрафт
alter
 
Повідомлень: 393
З нами з: 14.05.08
Подякував: 298 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 503504505506
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aps, Google Feedfetcher, isen, proftpd66, rudnitep, Stringer, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7337, 7338, 7339
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73387 8822869
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 15:38
clientage
Идея Банк 1 ... 1625, 1626, 1627
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16268 2311469
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 15:22
clientage
Банк Восток 1, 2, 3, 4, 5
IMPRINTER » Нед 20 січ, 2019 21:26
40 241751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 лип, 2019 12:08
vollena71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73386)
16.07.2019 16:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.