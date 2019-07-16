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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:45
Vorlon написав:sens
И проблемы с кредитной историей - оно того не стоит
Спорить не буду,так как нету предмета спора,навар очевиднее самой истории,а чистая зп+отсутствие штрафов по другим банкам сводят потуги бюро «на нивець»
никому не верю
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:45
curiousobro написав: KVV написав:vitaliian
, безcuriousobro
, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо
С каких это пор Глобус стремный. Если сам презедет тут держит.
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