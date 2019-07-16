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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 504505506507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:45

  Vorlon написав:sens
И проблемы с кредитной историей - оно того не стоит :!:

Спорить не буду,так как нету предмета спора,навар очевиднее самой истории,а чистая зп+отсутствие штрафов по другим банкам сводят потуги бюро «на нивець»
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:45

  curiousobro написав:
  KVV написав:vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо

С каких это пор Глобус стремный. Если сам презедет тут держит.
wig
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