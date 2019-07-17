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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:45
Vorlon написав:sens
И проблемы с кредитной историей - оно того не стоит
Спорить не буду,так как нету предмета спора,навар очевиднее самой истории,а чистая зп+отсутствие штрафов по другим банкам сводят потуги бюро «на нивець»
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:45
curiousobro написав: KVV написав:vitaliian
, безcuriousobro
, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо
С каких это пор Глобус стремный. Если сам презедет тут держит.
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wig
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:18
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
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la9
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40
la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?
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mephala
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41
mephala написав: la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?
нет, открывается только под срочные депо. Получение налички по ним бесплатное
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la9
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