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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:45
Vorlon написав:sens
И проблемы с кредитной историей - оно того не стоит
Спорить не буду,так как нету предмета спора,навар очевиднее самой истории,а чистая зп+отсутствие штрафов по другим банкам сводят потуги бюро «на нивець»
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 17 лип, 2019 20:45
curiousobro написав: KVV написав:vitaliian
, безcuriousobro
, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)
В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо
С каких это пор Глобус стремный. Если сам презедет тут держит.
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wig
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:18
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
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la9
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40
la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?
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mephala
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41
mephala написав: la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока
Ура!
а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?
нет, открывается только под срочные депо. Получение налички по ним бесплатное
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la9
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:01
la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга
А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:04
lubopytnaya написав: la9 написав:
Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга
А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.
Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн
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la9
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:10
А чтоб пин код к карте получить ещё нужно платное смс посылать, или пин дают бесплатно?
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demichh
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Додано: Чет 18 лип, 2019 18:17
demichh написав:
А чтоб пин код к карте получить ещё нужно платное смс посылать, или пин дают бесплатно?
Платне СМС...тоді приходить ПІН.
За Голос...наш голос
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