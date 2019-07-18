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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 504505506507

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:45

  Vorlon написав:sens
И проблемы с кредитной историей - оно того не стоит :!:

Спорить не буду,так как нету предмета спора,навар очевиднее самой истории,а чистая зп+отсутствие штрафов по другим банкам сводят потуги бюро «на нивець»
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:45

  curiousobro написав:
  KVV написав:vitaliian, без

curiousobro, а сама Запасочка ні чим не цікава місцевим родичам Пеппи?(чи для неї не притаманна Богоугодна властивість В+?)

В стремноватых банках либо хранить деньги, либо брать кредитки.
Одновременная работа в двух направлениях чревата проблемами при вводе та. Все имхо

С каких это пор Глобус стремный. Если сам презедет тут держит.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:18

Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места :mrgreen:
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока :D
Ура!
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40

  la9 написав:Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места :mrgreen:
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока :D
Ура!

а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41

  mephala написав:
  la9 написав:Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга, банк прозрел в неадекватности содеянного, покаялся и вернул все на свои места :mrgreen:
Как и писал, только полный неадекват мог ввести комиссию в 7 грн по карте к депозиту на 900 дней с выплатой в конце срока :D
Ура!

а че за карта для депозитов? выдсоточка к ним относится?

нет, открывается только под срочные депо. Получение налички по ним бесплатное
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:01

  la9 написав:Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга

А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:04

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:Депозитные карты останутся с бесплатным смс-банкингом, как ранее. После того, как куча клиентов стали обращаться, чтобы закрыть карту либо отключиться от банкинга

А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.

Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:10

А чтоб пин код к карте получить ещё нужно платное смс посылать, или пин дают бесплатно?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:17

  demichh написав:А чтоб пин код к карте получить ещё нужно платное смс посылать, или пин дают бесплатно?

Платне СМС...тоді приходить ПІН.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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