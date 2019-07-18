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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 505506507508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:54

  guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.

Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...

Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
Vorlon
 
Повідомлень: 7038
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25

  Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.

Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...

Мне в общем-то всё равно, но сам факт!

Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 273 раз.
 
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  #<1 ... 505506507508
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