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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:54
guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.
Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...
Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25
Vorlon написав: guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.
Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...
Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:03
guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
klug написав: guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Перевыпуск, именная, ПИН через СМС
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