RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 505506507508

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:54

  guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.

Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...

Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
Vorlon
 
Повідомлень: 7040
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25

  Vorlon написав:
  guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.

Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...

Мне в общем-то всё равно, но сам факт!

Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3987
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:03

  guntherhouse777 написав:Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)

Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 3363
З нами з: 18.08.14
Подякував: 177 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31

  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)

Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?

Перевыпуск, именная, ПИН через СМС
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 18.09.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:55

  vollena71 написав:
  klug написав:
  guntherhouse777 написав:Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)

Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?

Перевыпуск, именная, ПИН через СМС

а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9593
З нами з: 23.01.13
Подякував: 271 раз.
Подякували: 1356 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:00

Stringer
Ну, например, у меня 2 года назад выбора не было - или именная, или никакой в Запорожье. А сейчас перевыпустили автоматом на такую же, даже не спрашивая. Причём со сроком действия на месяц раньше, то есть инициировали перевыпуск ещё в июне...
Vorlon
 
Повідомлень: 7040
З нами з: 14.06.13
Подякував: 359 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:25

  Stringer написав:а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?

почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2072
З нами з: 18.09.13
Подякував: 424 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:25

  la9 написав:
  lubopytnaya написав:А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.

Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн

Нет, не ошибаюсь.
Я тоже сначала видела, что в новых тарифах с 01 июля предполагалось 7 грн.
И где-то в 20х числах июня я позвонила в Глобус, чтобы узнать, какая именно у меня карта :D и по какому тарифу она будет обслуживаться с июля.
На горячке по номеру моей карты определили, что это депозитная карта, и сразу же сказали мне, что по этой карте услуга смс останется бесплатной.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 505506507508
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Google Feedfetcher, lubopytnaya і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7357, 7358, 7359
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73586 8836150
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 19:34
Anadonta
Банк Альянс 1 ... 57, 58, 59
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
581 76325
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 19:29
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3465, 3466, 3467
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34667 4280863
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 14:58
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14127)
19.07.2019 23:37
Рынок ОВГЗ (984)
19.07.2019 22:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.