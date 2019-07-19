Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...
Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:54
Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:03
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
Перевыпуск, именная, ПИН через СМС
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:55
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:00
Stringer
Ну, например, у меня 2 года назад выбора не было - или именная, или никакой в Запорожье. А сейчас перевыпустили автоматом на такую же, даже не спрашивая. Причём со сроком действия на месяц раньше, то есть инициировали перевыпуск ещё в июне...
Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:25
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:25
Нет, не ошибаюсь.
Я тоже сначала видела, что в новых тарифах с 01 июля предполагалось 7 грн.
И где-то в 20х числах июня я позвонила в Глобус, чтобы узнать, какая именно у меня карта и по какому тарифу она будет обслуживаться с июля.
На горячке по номеру моей карты определили, что это депозитная карта, и сразу же сказали мне, что по этой карте услуга смс останется бесплатной.
Жадность и Отвага!
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