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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:54
guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.
Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...
Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:25
Vorlon написав: guntherhouse777 написав:
Да ну!
Вот 15.07. к В+ по старинке дали конвертик с пином.
Как это может быть, если на два дня позже я в том же отделении получал пин через СМС при перевыпуске такой же карты...
Мне в общем-то всё равно, но сам факт!
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
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guntherhouse777
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:03
guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:31
klug написав: guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Перевыпуск, именная, ПИН через СМС
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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vollena71
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:55
vollena71 написав: klug написав: guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Перевыпуск, именная, ПИН через СМС
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
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Stringer
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1
Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:00
Stringer
Ну, например, у меня 2 года назад выбора не было - или именная, или никакой в Запорожье. А сейчас перевыпустили автоматом на такую же, даже не спрашивая. Причём со сроком действия на месяц раньше, то есть инициировали перевыпуск ещё в июне...
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Vorlon
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:25
Stringer написав:
а зачем именная, если не секрет, вы ее платите, что ли?
или на безимянку не первыпускают?
почему первая была именная не помню, а перевыпуск как и у Vorlon, меня не спрашивали:)
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 22:25
la9 написав: lubopytnaya написав:
А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.
Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн
Нет, не ошибаюсь.
Я тоже сначала видела, что в новых тарифах с 01 июля предполагалось 7 грн.
И где-то в 20х числах июня я позвонила в Глобус, чтобы узнать, какая именно у меня карта
и по какому тарифу она будет обслуживаться с июля.
На горячке по номеру моей карты определили, что это депозитная карта, и сразу же сказали мне, что по этой карте услуга смс останется бесплатной.
Жадность и Отвага!
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1
Додано: Суб 20 лип, 2019 06:05
klug написав: guntherhouse777 написав:
Это был не перевыпуск, а получение новой В+.
Могу сфотать конверт.)
Є підозра, що з конвертами йдуть іменні. У вас яка?
Мгновенка.
Пришли-ушли с картой.
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Додано: Суб 20 лип, 2019 08:12
подскажите Відсоточка начисляют % каждый день или раз в месяц по минимальному остатку?
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