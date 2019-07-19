RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 506507508509

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 82
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
28%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Суб 20 лип, 2019 08:23

  lubopytnaya написав:
  la9 написав:
  lubopytnaya написав:А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.

Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн

Нет, не ошибаюсь.
Я тоже сначала видела, что в новых тарифах с 01 июля предполагалось 7 грн.
И где-то в 20х числах июня я позвонила в Глобус, чтобы узнать, какая именно у меня карта :D и по какому тарифу она будет обслуживаться с июля.
На горячке по номеру моей карты определили, что это депозитная карта, и сразу же сказали мне, что по этой карте услуга смс останется бесплатной.

Так я о том и говорю - сначала банк установил смс за 7 грн, за месяц предупредил на сайте - вот ссылка на их новые тарифы, https://globusbank.com.ua/images/tinymc ... %D0%B0.pdf п. 2.1. Новость была от 31.05. Потом, видимо, народ массово стал буянить, вот банк назад и откатился. И, возможно, что уже в 20-х числах июня все окончательно откатили назад. Но файл выше не убрали))) Видимо, чтоб народ мог обличить их в неадекватных поступках :mrgreen: .
Сейчас на их сайте в разделе "карты" по депозитной карте лежит старый файл, без изменений от 31.05, где смс = 0, https://globusbank.com.ua/file.php?comp ... A%D0%B0%22 п. 2.1.
la9
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 02.07.09
Подякував: 240 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 506507508509
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7357, 7358, 7359
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73588 8836706
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 лип, 2019 08:26
Інкогніто
Банк Альянс 1 ... 57, 58, 59
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
581 76396
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 19:29
Квесторе_поверніться
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3465, 3466, 3467
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
34667 4281014
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 лип, 2019 14:58
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (116)
20.07.2019 09:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.