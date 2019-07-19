lubopytnaya написав:la9 написав:lubopytnaya написав:А зачем эти люди обращались, чтобы закрыть депозитную карту?
Ведь еще в июне, когда Глобус объявил про "покращення" тарифов по всем картам с 1 июля, то по Депозитной карте ничего не изменилось - как были СМС бесплатными, так и остались бесплатными. Это было указано в новых тарифах задолго до 1 июля.
Ошибаетесь. После новых покращеннь смс предполагались по 7 грн. Несколько страниц назад есть ссылка в моем посте. И на днях проверял - хотели ввести по 7 грн
Нет, не ошибаюсь.
Я тоже сначала видела, что в новых тарифах с 01 июля предполагалось 7 грн.
И где-то в 20х числах июня я позвонила в Глобус, чтобы узнать, какая именно у меня карта и по какому тарифу она будет обслуживаться с июля.
На горячке по номеру моей карты определили, что это депозитная карта, и сразу же сказали мне, что по этой карте услуга смс останется бесплатной.
Так я о том и говорю - сначала банк установил смс за 7 грн, за месяц предупредил на сайте - вот ссылка на их новые тарифы,
Сейчас на их сайте в разделе "карты" по депозитной карте лежит старый файл, без изменений от 31.05, где смс = 0,