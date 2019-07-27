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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 508509510511

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:38

Прошу помощи зала :)
Изучаю я тут тарифы Видсоточки+ и не вижу в них пункта об исходящих СЭП. В инструкции к ИБ есть упоминание, что при СЭП в списке источников только доступные счета.
С В+ СЭПы вообще отправлять можно?

Если можно, то какие лимиты? Я вижу, что лимиты выставляются в ИБ, но есть ли предел?

Заранее спасибо.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:42

  Amid написав:2XL
Лимиты 14999 гривен на Р2Р

Пакращення! У травні спокійно заганяв через ТАС2Ю по 60-70к за операцію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:55

  klug написав:Пакращення! У травні спокійно заганяв через ТАС2Ю по 60-70к за операцію.

Ну, теперь или в два приема, или транзитом через Моню.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:11

вы пишите, пишите, пишииите :)
то ли ещё будИт :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 27 лип, 2019 23:03

  clientage написав:вы пишите, пишите, пишииите :)
то ли ещё будИт :mrgreen:

Необучаемые 3. :mrgreen:
Black Jack - White Business
ruvex
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