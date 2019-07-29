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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:38
Прошу помощи зала
Изучаю я тут тарифы Видсоточки+ и не вижу в них пункта об исходящих СЭП. В инструкции к ИБ есть упоминание, что при СЭП в списке источников только доступные счета.
С В+ СЭПы вообще отправлять можно?
Если можно, то какие лимиты? Я вижу, что лимиты выставляются в ИБ, но есть ли предел?
Заранее спасибо.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 12:42
Amid написав:2XL
Лимиты 14999 гривен на Р2Р
Пакращення! У травні спокійно заганяв через ТАС2Ю по 60-70к за операцію.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 25 лип, 2019 12:55
klug написав:
Пакращення! У травні спокійно заганяв через ТАС2Ю по 60-70к за операцію.
Ну, теперь или в два приема, или транзитом через Моню.
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wig
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:11
вы пишите, пишите, пишииите
то ли ещё будИт
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 27 лип, 2019 23:03
clientage написав:
вы пишите, пишите, пишииите
то ли ещё будИт
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:14
а доларовий депозит тут без карти і без клієнт банку? щось нічого не дали крім договору...
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Basilio2020
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:19
Basilio2020 написав:
а доларовий депозит тут без карти і без клієнт банку? щось нічого не дали крім договору...
А Ви просили?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:24
Квесторе_поверніться написав: Basilio2020 написав:
а доларовий депозит тут без карти і без клієнт банку? щось нічого не дали крім договору...
А Ви просили?
не просив, звик що в пристойних банках воно якось само, найбільше в Радабанк сподобалося, та й Мега, а зараз дзвоню на гарячку - кажуть "для інтернет потрібна карта гривнева"
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Basilio2020
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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