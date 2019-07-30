штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:26
Re: Банк Глобус
штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:31
greenozon,
При одинаковой цене мерседеса и продукта отечественного автомобилестроения вы что выберете?
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