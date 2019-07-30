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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:26

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Простір краще не брати


штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:31

greenozon,
При одинаковой цене мерседеса и продукта отечественного автомобилестроения вы что выберете?
guntherhouse777
 
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greenozon

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