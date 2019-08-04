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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 509510511512

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Глобус 3.6 5 83
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і
17%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
13
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути
29%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
29
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:26

Re: Банк Глобус

  Квесторе_поверніться написав:Простір краще не брати


штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 21:31

greenozon,
При одинаковой цене мерседеса и продукта отечественного автомобилестроения вы что выберете?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 05:53

  guntherhouse777 написав:greenozon,
При одинаковой цене мерседеса и продукта отечественного автомобилестроения вы что выберете?

Десяток евроблях )))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 17:34

Re: Банк Глобус

  sens написав:Десяток евроблях )))


п1дводу

1. Дорог как не было. так их и нет.
2. з-части дороже золота
3. задушат техосмотром
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:48

банк "Глобус"

Шокирован отношением сотрудников отделения банка "глобус" на ул. Саксаганского. Сложилось впечатление, что ты им чем-то обязан. Невнимательность, непрофессионализм и прочие НЕ... Пришлось "уйти" из этого банка. Оценка работы по старой шкале - 2
viartiushyn
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:44

  viartiushyn написав:Сложилось впечатление, что ты им чем-то обязан.


таке не тільки в цьому відділенні, але 5% це 5%
Basilio2020
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:29

Re: Банк Глобус

Я прошу прощения, а в чем подвох видсоточки+ ? :oops: Или просто банк на ладан дышит ?

И если на карте 0 грн - не вганяют ли в минус на эти 7 грн/мес или отминусовывают потом при пополнении ? (я так понимаю отключить это нельзя :mrgreen: )
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 15:36

Re: Банк Глобус

  Alex2007 написав:(я так понимаю отключить это нельзя


Можно, но тогда В+ не будет доступна в интернет-банкинге и посмотреть балланс можно будет только в банкомате, что, по моему, тоже платно.
Про "на ладан дышит", я для себя решил держать до фонда, ФГВ сейчас работает как часы, на Глобус у него резервов хватит.
Amid
 
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