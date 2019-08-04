штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:26
Re: Банк Глобус
штрейкбрехер
ненависник українського продукту знайдений!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 30 лип, 2019 21:31
greenozon,
При одинаковой цене мерседеса и продукта отечественного автомобилестроения вы что выберете?
Додано: Сер 31 лип, 2019 05:53
Десяток евроблях )))
никому не верю
Додано: Чет 01 сер, 2019 17:34
Re: Банк Глобус
п1дводу
1. Дорог как не было. так их и нет.
2. з-части дороже золота
3. задушат техосмотром
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:48
банк "Глобус"
Шокирован отношением сотрудников отделения банка "глобус" на ул. Саксаганского. Сложилось впечатление, что ты им чем-то обязан. Невнимательность, непрофессионализм и прочие НЕ... Пришлось "уйти" из этого банка. Оценка работы по старой шкале - 2
Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:44
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:29
Re: Банк Глобус
Я прошу прощения, а в чем подвох видсоточки+ ? Или просто банк на ладан дышит ?
И если на карте 0 грн - не вганяют ли в минус на эти 7 грн/мес или отминусовывают потом при пополнении ? (я так понимаю отключить это нельзя )
Додано: Пон 05 сер, 2019 15:36
Re: Банк Глобус
Можно, но тогда В+ не будет доступна в интернет-банкинге и посмотреть балланс можно будет только в банкомате, что, по моему, тоже платно.
Про "на ладан дышит", я для себя решил держать до фонда, ФГВ сейчас работает как часы, на Глобус у него резервов хватит.
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